Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Gaiberg

Rhein-Neckar-Kreis: Brand in einem Strohlager - Einsatzmaßnahmen dauern an - PM Nr. 2

Gaiberg (ots)

Nach einem Brandausbruch in einem Strohlager im Dobel dauern die Einsatzmaßnahmen noch an. Diese dürften sich nach Einschätzung der Feuerwehr bis in frühen Morgenstunden ziehen, so dass es im Bereich der L600 und K4161 zu Verkehrsbeeinträchtigungen im morgendlichen Berufsverkehr kommen kann. Über die Brandursache liegen bislang noch Erkenntnisse vor und ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich in einem hohen fünfstelligen Bereich bewegen.

