Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Nach Einbruch und schwerem Raub - Zeugen gesucht

Oftersheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Samstagfrüh gegen 03 Uhr brach eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Anwesen in der Hockenheimer Straße ein und wurde von dessen Bewohner überrascht. Die Täter griffen den Mann unvermittelt mit einer Eisenstange körperlich an, wodurch dieser schwer verletzt wurde. Die Unbekannten entwendeten im Anschluss Bargeld im unteren fünfstelligen Bereich sowie mehrere Wertgegenstände und Schmuck. Hiernach flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der genaue Diebstahlsschaden kann bislang nicht beziffert werden.

Über die Täter ist lediglich bekannt, dass beide männlich und mit dunkelfarbenen Jogginganzügen bekleidet waren. Zudem waren beide Täter maskiert und einer der Täter soll grüne Sportschuhe getragen haben.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg des Polizeipräsidiums Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell