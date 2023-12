Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Bäckereieinbruch scheitert

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Hof zum Ahaus;

Tatzeit: zwischen 23.12.2023, 13.00 Uhr, und 24.12.2023, 07.30 Uhr;

An der Eingangstür endete ein Einbruchsversuch in Ahaus. Unbekannte hatten versucht, zwischen dem 23.12.2203, 13.00 Uhr, und 24.12.2023, 07.30 Uhr, gewaltsam in das Gebäude an der Straße Hof zum Ahaus einzudringen. Die Tür einer Bäckereifiliale hielt stand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

