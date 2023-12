Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Einbruch in Verbrauchermarkt

Zigaretten erbeutet

Legden (ots)

Tatort: Legden, Fliegenmarkt;

Tatzeit: 27.12.2023, 02.20 Uhr;

Zigarettenschachteln säumten den Weg aus einem Verbrauchermarkt zu dem mutmaßlichen Abstellort des Fluchtfahrzeugs, als Polizeikräfte am frühen Mittwochmorgen am Tatort in Legden eintrafen. Gegen 02.20 Uhr hatten sich Einbrecher gewaltsam durch die Tür eines Bäckereishops Zugang in das Gebäude an der Straße Fliegenmarkt verschafft. Das Einbruchswerkzeug, ein Nageleisen, ließen die Unbekannten zurück - bleibt zu hoffen mit genügend Spurenmaterial. Im Inneren hatten die Täter eine Theke aufgebrochen und Tabakartikel entwendet. Mit einem weißen Wagen, vermutlich ein BMW neuerer Bauart der 3er-Reihe, flüchteten die Diebe in Richtung Westring. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell