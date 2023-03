Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Ladbergen (ots)

In der Zeit zwischen Samstag (25.02.2023), 14.00 Uhr und Sonntag (26.02.2023), 10.00 Uhr ist es im Ortskern von Ladbergen, in der Sackgasse Mühlenstraße in Höhe der Hausnummer 23, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein geparkter silberfarbener VW Polo wurde durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer hinten links am Fahrzeugheck beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000 EUR geschätzt. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell