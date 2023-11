Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der B110 zwischen Jarmen und Anklam, auf Höhe des Abzweigs nach Neuhof im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Anklam (ots)

Am 29.11.2023 um 22:30 Uhr ereignete sich auf der B 110 zwischen Jarmen und Anklam ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. An dem Unfall waren drei Fahrzeuge beteiligt, darunter ein Räumfahrzeug des Winterdienstes. Gegenwärtig stellt sich der Unfallhergang wie folgt dar: Der 57-jährige polnische Fahrer eines SUV Chevrolet befuhr die B 110 aus Richtung Anklam kommend in Richtung Jarmen. An der Unfallstelle kam ihm ein LKW des Winterdienstes mit Schiebeschild entgegen. Der SUV streifte das Schiebeschild des entgegenkommenden Räumfahrzeuges. Daraufhin drehte sich der SUV um die eigene Achse und stieß mit einem entgegenkommenden Transporter Mercedes Sprinter zusammen, welcher sich hinter dem Räumfahrzeug befand. Vor Ort herrschte Schneeglätte. Nach dem Unfall standen die Fahrzeuge zum Teil quer auf der Bundesstraße, so dass diese voll gesperrt werden musste. Der polnische Fahrzeugführer des SUV und der 60-jährige deutsche Fahrer des Transporters wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Sie wurden zur weiteren medizinischen Behandlung mittels RTW in das AMEOS-Krankenhaus nach Anklam gebracht. Die beiden Fahrzeuge mussten von einem Abschleppunternehmen geborgen werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren. Der 41-jährige deutsche Fahrer des Räumfahrzeuges blieb unverletzt. Die Polizei wurde vor Ort von 22 Kameraden der Feuerwehr aus Anklam und Dersewitz unterstützt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 26.000,- Euro. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

