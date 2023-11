POL-NB: Arbeitsunfall mit einer schwerverletzten Person im Fährhafen Mukran in Sassnitz, Baustelle LNG-Terminal, Landkreis Vorpommern-Rügen

Röbel (LK MSE) (ots) - Am 27.11.2023 gegen 22.00 Uhr konnte durch eine aufmerksame Nachbarin beobachtet werden, wie zwei dunkel gekleidete Personen gewaltsam in eine in Renovierung befindliche Doppelhaushälfte eines Hauses in Poppentin, Göhren- Lebbin eindrangen. Die Zeugin meldete der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums ihre Feststellungen. Die sofort eingesetzten Funkwagenbesatzungen trafen innerhalb von fünf ...

mehr