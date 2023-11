Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden auf der L 321 zwischen Viereck "Ernst-Thälmann-Siedlung" und Torgelow-Drögeheide im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Psewalk (ots)

Am 28.11.2022, gegen 16.00 Uhr, Uhr kam es auf der L 321 zwischen Viereck "Ernst-Thälmann-Siedlung" und Torgelow-Drögeheide zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Vier PKW befuhren hintereinander die L 321 aus Torgelow kommend in Richtung Pasewalk. Auf Höhe der Unfallstelle bemerkte die an erster Stelle fahrende 50-jährige Opel-Fahrerin auf der Fahrbahn ein Reh und leitete daraufhin eine Gefahrenbremsung ein. Der direkt dahinter fahrende 52-jährige Fahrer eines PKW Mercedes bemerkte dies zu spät. Er konnte nicht mehr bremsen und fuhr auf den Opel auf. Der 20-jährige Fahrzeugführer eines PKW Dacia, welcher an dritter Stelle fuhr, konnte rechtzeitig bremsen und kam zum Stillstand. Der nachfolgende 19-jährige Fahrer eines PKW VW konnte seinen PKW nicht mehr zum Stillstand bringen und fuhr auf den Dacia auf. Dabei wurde der Dacia auf den Mercedes geschoben. Bei dem Unfall wurden der Fahrer des VW und seine 20-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der Fahrer wurde von den Rettungskräften vor Ort behandelt, seine Beifahrerin wurde in das Krankenhaus Ueckermünde gebracht, wo sie ambulant behandelt und danach entlassen wurde. Einer PKW fing Feuer, konnte aber von der alarmierten Feuerwehr gelöscht werden bevor sich das Feuer ausbreiten konnte. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000,- Euro. Drei PKW waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden von Abschleppunternehmen geborgen. Während der Unfallaufnahme war die L 321 für ca. 90 Minuten voll gesperrt. Bei allen Beteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

