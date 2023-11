Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Gartenlaube in Burg Stargard. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Friedland (ots)

Am 28.11.2023 um 21:17 Uhr wurde die Einsatzleitstelle der Polizei durch die Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte informiert, dass im Kleingartenverein Papiermühlenweg in Burg Stargard eine Gartenlaube brennt. Bei Eintreffen der Polizeibeamten vor Ort waren 25 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Burg Stargard und Dewitz bereits bei der Brandbekämpfung. Der Besitzer der Gartenlaube gab an, am Tage den eingebauten Ofen genutzt zu haben. Gegenwärtig deutet alles darauf hin, dass der Brand im Bereich des benutzten Ofens ausbrach. Der Verdacht einer vorsätzlichen Straftat besteht gegenwärtig nicht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 20.000,-Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell