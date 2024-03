Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 23.03.2024

Diepholz (ots)

Weyhe - Diebstahl aus einem Transporter

Im Zeitraum vom Nachmittag des 22.03.2024, bis zum Samstagvormittag, dem 23.03.2024, wurde durch einen bislang unbekannten Täter ein Firmentransporter in Stuhr-Groß-Mackenstedt in der Straße "Im Meer gewaltsam angegangen und hieraus hochwertiges Werkzeug entwendet. Die Täter versuchten sich Zutritt zu zwei weiteren Transportern zu verschaffen, was jedoch nicht gelang. Täterhinweise können an die Polizei Weyhe unter der Telefonnummer 0421-8066-0 eingereicht werden.

Kirchdorf - Kraftstoff-Diebstahl auf Baustelle

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Kirchdorf auf einer Baustelle in der Straße Unter den Hestern zu einem Dieseldiebstahl. Durch einen bislang unbekannten Täter wurden die vor Ort befindlichen Baustellenfahrzeuge angegangen und hieraus circa 400 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

