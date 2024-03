Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz - Polizei sucht mit Phantombild nach einem Erpresser (Anlage Phantombild)---

Diepholz (ots)

Mit einem Phantombild sucht die Polizei Diepholz nach einem 40 bis 45 Jahre alten, 170 bis 175 cm großen Mann, der am Montag,11.03.2024, eine Frau bedroht und von ihr Bargeld erpresst hat.

Gegen 16.00 Uhr am 11.03.24 hatte der Unbekannte ein Versicherungsbüro in der Mollerstraße aufgesucht und zunächst nach einer vermeintlichen Bekannten gefragt. Als diese nicht im Büro war, übergab er der anwesenden 49-Jährigen eine Halskette. Anschließend forderte er Geld von der Frau. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, drohte er damit, eine Waffe bei sich zu haben. Die Frau wurde aufgefordert mit ihm zur Bank zu fahren, um Geld zu holen. Nachdem beide zu einer Bank in der Wellestraße gefahren waren und sie das Geld geholt und ihm übergeben hatte, fuhren sie zurück in die Mollerstraße. Hier stieg der Mann aus und verschwand. Aus Angst meldete sich die Frau erst zwei Tage später, am 13.03.24, bei der Polizei und erstattete Anzeige.

Die Polizei hofft, mit dem Hinweisen der Frau und dem Phantombild, den Unbekannten ausfindig machen zu können. Laut Beschreibung war der Täter 40 bis 45 Jahre alt, 170 bis 175 cm groß und von normaler, sportlicher Figur. Er hatte dunkelblonde kurze Haare, trug eine braune Lederjacke und blaue Jeans.

Hinweise auf den unbekannten Mann, aber auch zu dem Tatgeschehen am Nachmittag des 11.03.2024, nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

