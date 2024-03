Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Rehden und Weyhe, Einbrüche ---

Diepholz (ots)

Weyhe - Einbruch

Während die Bewohner eines landwirtschaftlichen Anwesens in Sudweyhe, Achter de Beeke, am Dienstag ihren Mittagsschlaf hielten, haben Unbekannte die Zeit für einen Einbruch genutzt. Gegen 13.45 Uhr drangen sie durch eine Nebentür in das Anwesen ein. Sie durchsuchten mehrere Räume, Schränke und verließen daraufhin das Haus wieder. Ob sie Diebesgut erlangt haben, stand bei der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die beiden 84 und 86-Jahre alten Bewohner haben den Einbruch einfach verschlafen. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Rehden - Einbruch

In der Nacht von Montag auf Dienstag sind Unbekannte in eine Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Betriebes in der Niedersachsenstraße eingebrochen. Ein Tor zur Lagerhalle wurde gewaltsam geöffnet. Mit Diebesgut (Werkzeuge und Arbeitsgeräte) im Wert von 10000 Euro verließen die Täter die Halle unerkannt wieder. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell