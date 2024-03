Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Barnstorf, Einbruch in Kita - Stuhr, Pkw gegen Baum - Weyhe, Verkehrsunfall an Kreuzung ---

Sulingen - Pkw beschädigt und geflüchtet

In der Schmelingstraße in Höhe Haus Nr. 32 ist am Montag zwischen 06.30 Uhr und 16.15 Uhr ein Pkw BMW Mini von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt worden. Der Verursacher ist vermutlich im Vorbeifahren gegen den Pkw geraten, hat ihn beschädigt und ist weitergefahren, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Ein Zeuge hatte sich bei dem Fahrzeughalter gemeldet, konnte aber nur von einem vermutlich silbernen Mercedes sprechen. Weitere Angaben konnte der Zeuge nicht machen. Die Polizei bittet den Zeugen, aber auch weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter Tel. 04271 / 9490, zu melden.

Barnstorf - Einbruch in Kita

Im Laufe des Wochenendes, von Freitag bis Montag, sind Unbekannte in die Kita in der Straße Witten Door eingebrochen. Die Täter gelangten durch ein Fenster, was sie gewaltsam öffneten, in die Einrichtung. Hier durchsuchten sie mehrere Schränke und entwendeten mindestens eine Geldkassette. Hinweise nimmt die Polizei Barnstorf, Tel. 05442 / 804770, entgegen.

Stuhr - Einbruch in Baucontainer

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte einen Baucontainer in der Hertha-Sponer-Straße aufgebrochen. Nachdem sie ein Vorhängeschloss zerstört hatten, gelangten sie in den Container und entwendeten Werkzeuge im Wert von mindestens 12000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Stuhr - Vom Parkplatz gegen Baum

Eine 51-jährige Pkw-Fahrerin ist am Montagabend gegen 18.45 Uhr beim Verlassen des Inkoop Parkplatzes über die Bassumer Straße gegen einen Baum gefahren. Bei dem Aufprall wurde die Fahrerin schwer verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Ursache für den Verkehrsunfall ist noch unbekannt. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 13000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Weyhe - Pkw beschädigt und geflüchtet

Vermutlich ein Sattelzug hat am Montag zwischen 03.45 Uhr und 07.00 Uhr einen auf dem Parkplatz des ALDI Zentrallagers abgestellten Opel Astra beschädigt und ist danach geflüchtet. Der Verursacher hinterließ einen Schaden von ca. 2500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Weyhe - Verkehrsunfall

Im Kreuzungsbereich der Hauptstraße / Am Meyerkamp / Im Bruch hat am Montag gegen 08.55 Uhr ein 53-jähriger Pkw-Fahrer beim Linksabbiegen den Gegenverkehr übersehen und ist mit dem Pkw einer 19-jährigen Fahrerin kollidiert. Die 19-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Es entstand ein Schaden von ca. 12000 Euro.

