Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Schwaförden, Verkehrsunfallflucht - Barnstorf, Diebstahl aus Lkw ---

Diepholz (ots)

Schwaförden - Verteilerkasten beschädigt und geflüchtet

Ein Unbekannter hat mit seinem Fahrzeug zwischen Samstag, 21.30 Uhr und Sonntag, 07.30 Uhr, an der Einmündung Dorfstraße / Kurze Straße einen Verteilerkasten beschädigt und ist danach geflüchtet. Nach der ersten Spurenauswertung befuhr der Unbekannte die Dorfstraße in Richtung Mellinghausen. An der Einmündung Kurze Straße geriet das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte den Verteilerkasten. Ohne seinen Pflichten nachzukommen, flüchtete der Verursacher. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Barnstorf - Diebstahl aus Lkw

Unbekannte haben in der Straße Poggenkuhle am Sonntag zwischen 18.30 Uhr und 21.30 Uhr einen Lkw aufgebrochen und ein Navigationsgerät entwendet. Auch die Ladefläche wurde geöffnet. Ob Diebesgut erlangt wurde, stand bei der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Barnstorf, Tel. 05442 / 804770, entgegen.

Wagenfeld-Ströhen - Vorfahrtsunfall

An der Kreuzung Mindener Straße / Ströher Straße kam es am Sonntag gegen 15.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 58-jährige Pkw-Fahrerin wollte die Mindener Straße, von der Ströher Straße in Richtung Varreler Straße, überqueren. Sie übersah dabei den Pkw eines 37-jährigen Fahrers, der auf der Mindener Straße unterwegs war und kollidierte mit ihm. Alle Beteiligten blieben unverletzt, darunter auch zwei Kleinkinder im Pkw der 58-Jährigen. Ein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell