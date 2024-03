Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 17.03.2024

Diepholz (ots)

Schwaförden - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, den 16.03.2024, gegen 10:15 Uhr, ereignete sich in Schwaförden ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 23-jährige Pkw-Führerin befuhr die Scholer Straße (Kreisstraße 17) in Fahrtrichtung Schwaförden. Im Bereich einer leichten Rechtskurve kam diese zunächst alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf wurde der Pkw über die Gegenfahrspur in den linken Wegeseitenraum geschleudert, wo sich dieser in einem angrenzenden Waldstück überschlug. Die Unfallverursacherin wurde durch das Unfallgeschehen schwer verletzt und einem Krankenhaus zugeführt. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei der Fahrzeugführerin eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden, weshalb im Anschluss eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

PI Diepholz, Jaschek, POK, --WDL---

