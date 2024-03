POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 16.03.20204

Polizeiinspektion Diepholz

Pressemeldung der PI Diepholz vom 16.03.20204

2 x Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Mit einem Kleinkraftrad befuhr ein 17-jähriger junger Mann aus Wetschen am Freitag, 15.03.2024, gegen 22:40 Uhr, die Nienburger Straße in Rehden, als er von der Polizei angehalten und kontrolliert wurde. Dabei wurde festgestellt, daß der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

In Lemförde, Hauptstraße, wurde am Freitag, 15.03.2024, gegen 22:55 Uhr, ein 29-jähriger Mann aus Barnstorf mit seinem PKW fahrend angetroffen und anschließend von der Polizei angehalten und verkehrsrechtlich kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, daß der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Versuchter Einbruchdiebstahl in eine Bäckerei in Stuhr-Brinkum

In der Nacht von Donnerstag, 14.03.2024, auf Freitag, 15.03.2024, kam es in einem Zeitraum von 22:30 Uhr bis 04:55 Uhr zu einem Einbruch in ein Bäckereifachgeschäft an der Bassumer Straße in Stuhr-Brinkum. Hierbei verschafften sich die bislang unbekannten Täter unbefugt Zutritt zu der in einem Verbrauchermarkt gelegenen Filiale. Diebesgut wurde nicht erlangt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Weyhe unter 0421/80660 zu melden.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in Stuhr-Brinkum

Am Freitag, 15.03.2024, kam es gegen 17:45 Uhr in Stuhr-Brinkum zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Hierbei befuhr der Geschädigte mit seinem Pkw die B51 in Fahrtrichtung Bremen, als vermutlich zwei Kinder einen etwa 2cm großen Stein von der Brückenüberführung Erichshof fallen ließen. An der Windschutzscheibe des Pkw entstand punktueller Schaden. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Weyhe unter 0421/80660 zu melden.

