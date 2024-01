Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Trickdiebe bestehlen 83-Jährige

Mönchengladbach (ots)

Trickdiebe haben am Montag, 15. Januar, eine 83-Jährige aus Lürrip bestohlen.

Die Frau hatte gegen 13.50 Uhr einem Mann die Haustür geöffnet. Dieser erklärte ihr, dass es in der gegenüberliegenden Wohnung des Mehrfamilienhauses zu einem Wasserrohrbruch gekommen sei und er deshalb die Wasserleitungen in ihrer Wohnung kontrollieren müsse. Daraufhin gewährte die Seniorin ihm Eintritt. Sie gingen gemeinsam ins Badezimmer. Dort erteilte ihr der Mann den Auftrag, die Duschbrause für 30 Minuten laufen zu lassen. Gemeinsam begingen sie die Wohnung. Dabei fiel der Seniorin auf, dass ihre Wohnungstür die ganze Zeit offenstand und offensichtlich ein weiterer Mann die Wohnung betreten hatte. Kurze Zeit später verabschiedete sich der angebliche Wasserwerker und verließ die Wohnung. Noch am selben Tag bemerkte die 83-Jährige, dass diverser Schmuck entwendet wurde.

Die Tatverdächtigen kann die Frau wie folgt beschreiben: Der eine war etwa 1,83 Meter groß, circa 40 Jahre alt und von schlanker Statur. Seine dunklen Haare trug er mit einem Seitenscheitel. Er trug ein kariertes Hemd und eine schwarze Weste.

Der andere war zwischen 35 und 40 Jahre alt, von kräftiger Statur und mit großem Kopf. Er trug kurze blonde Haare.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Seriöse Unternehmen kündigen den Besuch oft vorher an. Holen Sie gegebenenfalls Nachbarn oder Angehörige zur Unterstützung hinzu. Weitere Präventionshinweise finden Sie unter www.polizei-beratung.de (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell