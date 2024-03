POL-DH: --- Twistringen, Dieb mit Hilfe einer Zeugin gefasst - Bruchh.-Vilsen, Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Polizeiinspektion Diepholz

Diepholz

Twistringen - Dieb gefasst

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am Mittwoch gegen 12.25 Uhr einen Mann bei einem Diebstahl, verfolgte ihn und informierte die Polizei. Die nahm den Dieb kurz darauf in einer Spielothek fest. Der zunächst Unbekannte wurde von der 61-jährigen Zeugin dabei beobachtet, wie er in der Delmestraße aus einem in der Grundstückszufahrt abgestellten Pkw ein Portemonnaie entwendete. Sie verfolgte den Dieb und informierte gleichzeitig die Polizei. Zusammen mit der Polizei konnte die Zeugin den Dieb in einer Spielothek ausfindig machen. Bei der Überprüfung des 24-jährigen Mannes fand die Polizei auch das Diebesgut. Der 24-Jährige musste die Polizei zur Dienststelle begleiten. Die Polizei lobt das außerordentliche umsichtige Verhalten der Zeugin. Sie hat sich nicht selbst in Gefahr gebracht und doch die entscheidenden Hinweise gegeben.

Bassum - Pedelec Diebstahl

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 11.00 Uhr haben Unbekannte in Nordwohlde, Fesenfelder Straße, ein Pedelec entwendet. Das Bike der Marke Propain Ekono war auf einem Pkw-Fahrradträger angeschlossen. Der Schaden beträgt ca. 2300 Euro. Das MTB-Bike hat eine auffällige Petrol Farbe und eine neongelbe Schrift. Hinweise nimmt die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680, entgegen.

Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfallflucht

Ein VW-Golf wurde am Mittwoch zwischen 15.30 Uhr und 16.00 Uhr auf dem REWE Parkplatz in der Straße Zur Kleinbahn angefahren und beschädigt. Der Verursacher kam seinen Pflichten nicht nach und flüchtete. Der Schaden beträgt ca. 6000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04252 / 938250, entgegen.

Bruchhausen-Vilsen - Schwer verletzt

Ein 41-jähriger Pedelec-Fahrer wurde am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in der Sulinger Straße schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen wollte er die Straße überqueren und hat dabei den Pkw eines 62-jährigen Fahrers, der in Richtung Bundesstraße 6 fuhr, übersehen. Beide kollidierten, wobei der Pedelec-Fahrer stürzte und sich schwer verletzte. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro.

Diepholz - Diebstahl aus Gartenhütte

Aus einer Gartenhütte auf einem gepachteten Grundstück in der Enge Straße haben Unbekannte eine Motorsäge und einen Kompressor entwendet. In der Zeit von Samstag bis Mittwoch verschafften sie sich gewaltsam Zugang zur Hütte. Neben dem Diebstahl wurden auch noch Reifen an Pkw zerstochen. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Barnstorf - Sachbeschädigung

In der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen haben Unbekannte auf dem Schulgelände der Christian-Hülsmeyer-Schule in der Walsener Straße zwei Schulbänke zerstört. Hinweise nimmt die Polizei Barnstorf, Tel. 05442 / 804770, entgegen.

