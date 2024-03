Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz, Polizei nimmt Einbrecher fest - Sulingen, Einbruch in Kinderspielparadies ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Polizei nimmt Einbrecher fest

Aufgrund aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei in der Nacht zum Mittwoch gegen 23.50 Uhr in der Thouarstraße einen Einbrecher festnehmen. Ein 38-jähriger Tatverdächtiger war durch ein Fenster in die Jahnschule eingebrochen. Aus der Schule hatte er einige Laptops zum Abtransport am Fenster deponiert. Ein aufmerksamer Zeuge konnte dies beobachten und sofort die Polizei informieren. Noch bevor der Einbrecher mit seinem Diebesgut flüchten konnte, wurde er von der Polizei festgenommen. Der 38-Jährige wurde für weitere Ermittlungen zur Dienststelle gebracht. Ob der 38-Jährige auch für weitere Einbrüche als Täter in Frage kommt, ist jetzt Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Sulingen - Einbruch

Unbekannte sind in der Zeit von Montag, 19 Uhr, bis Dienstag, 02.20 Uhr, in das Kinderspielparadies in der Nienburger Straße eingebrochen. Die Täter verschafften sich durch ein Fenster Zugang zum Gebäude. Hier öffneten sie gewaltsam einen Tresor und versuchten es bei einem zweiten. Durch die Arbeiten wurde jedoch ein Rauchmelder ausgelöst und die Täter mussten ohne Diebesgut flüchten. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Eydelstedt - Vorfahrtsunfall

An der Kreuzung der Straßen Düste / K 51 wurden gestern gegen 18.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall insgesamt drei Personen verletzt. Eine 79-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Straße Düste in Richtung Rechtern. An der Kreuzung missachtete sie die Vorfahrt einer 23-jährigen Pkw-Fahrerin, die auf der K 51 unterwegs war. Beide Pkw kollidierten und sowohl die 79-Jährige und ihr 84-jähriger Beifahrer, als auch die 23-Jährige mussten mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Schaden von ca. 18000 Euro.

Bassum - Pedelec Diebstahl

Am Montag im Zeitraum von 09.15 Uhr bis 20.35 Uhr haben Unbekannte ein mit einem Faltschloss gesichertes Pedelec entwendet. Das Bike der Marke Cube im Wert von ca. 3900 Euro stand verschlossen abgestellt Am Bahnhof. Hinwiese nimmt die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680, entgegen.

Stuhr - Verkehrsunfall

Vermutlich durch die Einnahme von Medikamenten war ein 86-jähriger Pkw-Fahrer gestern gegen 10.30 Uhr nicht mehr fahrtüchtig und verursachte auf der Ortsumgehung Brinkum einen Verkehrsunfall. Der 86-Jährige befuhr die Ortsumgehung in Richtung Syke. In Höhe der Verengung von zwei auf einen Fahrstreifen, setzte der Senior trotz Überholverbot zum Überholen an. Als er Gegenverkehr erkannte, fuhr er wieder nach rechts, kollidierte dabei aber mit dem Fahrzeug eines 61-jährigen Fahrers, der auf dem rechten Fahrstreifen fuhr. Verletzt wurde zum Glück niemand. Den 86-jährigen Fahrer nahm die Polizei zur Überprüfung seiner Beeinflussung mit zur Dienststelle. Es entstand ein Schaden von ca. 5000 Euro.

