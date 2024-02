Polizei Dortmund

POL-DO: Schussabgabe im Freigrafenweg: Polizei sucht Täter und bittet Zeugen um Hinweise

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0175

Am 17.02.2024, gegen 02:00 Uhr, stellte ein 19-jähriger Dortmunder seinen PKW auf dem Freigrafenweg in Dortmund-Bodelschwingh ab, um in einer nahegelegenen Shisha-Bar Zigaretten zu kaufen. Noch in Fzg-Nähe erkannte der Dortmunder, dass hinter seinem PKW ein Kleinwagen anhielt, fünf maskierte Personen aus dem Fzg ausstiegen und mit Macheten und Schusswaffen bewaffnet auf ihn zugingen. Der 19-Jährige ergriff daraufhin fußläufig die Flucht. Die Täter schossen dann mehrfach auf den abgestellten PKW des Opfers. Verletzt wurde niemand. Zwischenzeitlich war auch ein Hubschrauber im Einsatz.

Die Polizei hat eine Ermittlungskommission eingesetzt.

Hinweise zur Tat, den Tathintergründen oder den flüchtenden Tätern nimmt die Kriminalwache unter 0231 132-7441 entgegen.

