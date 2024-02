POL-DO: Vermisste Dortmunderin ist wieder da

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0172 Nachdem ein Radfahrer in Lünen von einem Hund durch mehrere Bisse schwer verletzt wurde, sucht die Polizei Zeugen. Am Dienstag, 13. Februar, fuhr ein 35-jähriger Lüner gegen 16.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf einem Feldweg in der Nähe des Freibades Cappenberg. Plötzlich rannte ein Hund auf ihn zu und biss ihm nacheinander in beide Unterarme. Er konnte ihn abschütteln und weglaufen. Der ...

mehr