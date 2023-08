Polizei Hagen

POL-HA: Mann kommt Platzverweis nicht nach, lacht über Polizisten und wird in Gewahrsam genommen

Hagen-Mitte (ots)

Polizisten nahmen am Dienstag (08.08.) einen 50-Jährigen in Gewahrsam, der einem Platzverweis nicht nachkam. Zuvor war der Hagener in einen Streit verwickelt und verfolgte nach Angaben von Zeugen eine andere Person mit einem Messer in der Hand. Eine alarmierte Streifenwagenbesatzung traf gegen 20 Uhr in der Arndtstraße auf den 50-Jährigen. Er verhielt sich von Beginn an aggressiv, sodass eine vernünftige Gesprächsführung nicht möglich war. Er provozierte die Beamten durch Ausrufe wie "Ey Alter ich zeige euch alle an" oder "Ihr könnt mir eh nichts". Der Mann war augenscheinlich stark alkoholisiert und schwankte erheblich. Die Polizisten fanden ein Messer bei der Durchsuchung des Hageners. Er wurde anschließend aufgefordert die Örtlichkeit zu verlassen und sich angemessen zu verhalten. Dieser Aufforderung kam er jedoch nicht nach. Er äußerte "Wer entscheidet das Alter, du oder was?". Nachdem er einen Platzverweis erhielt, fing er an über die Einsatzkräfte zu lachen. Aufgrund des gezeigten Verhaltens, der starken Alkoholisierung, sowie des Nichtbefolgens des Platzverweises nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam. (arn)

