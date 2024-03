Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Barnstorf, Radfahrerin schwer verletzt - Barver, Lkw Unfall mit hohem Schaden - Stuhr, Transporter aufgebrochen ---

Diepholz (ots)

Weyhe - Auffahrunfall

Auf der Südumgehung Dreye ist am Donnerstag gegen 16.20 Uhr ein 39-jähriger Pkw-Fahrer auf das vor ihm stehende Fahrzeug aufgefahren. Der 39-Jährige hatte übersehen, dass die vor ihm eine 35-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw verkehrsbedingt anhalten musste. Verletzt wurde bei dem Auffahrunfall niemand, aber es entstand ein Schaden von ca. 10000 Euro.

Stuhr - Diebstahl

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag einen in Brinkum, Rodendamm, abgestellten Transporter aufgebrochen und Werkzeug entwendet. Der Transporter war in einer Parkbucht vor Haus Nr. 37 abgestellt. Entwendet wurden Werkzeuge im Wert von mindestens 800 Euro. Hinwiese nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Barnstorf - Radfahrerin schwer verletzt

Eine 81-jährige Radfahrerin wurde am Donnerstag gegen 15.00 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Aldorfer Straße schwer verletzt. Die Seniorin hatte beim Überqueren der Straße nicht auf den Verkehr geachtet und war mit dem Pkw eines 64-jährigen Fahrers kollidiert. Sie stürzte und musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden beträgt ca. 3000 Euro.

Barver - Verkehrsunfall

Beim Abbiegen von der Diepholzer Straße in die Barnstorfer Straße sind in der Nacht zum Freitag gegen 00.05 Uhr zwei Lkw kollidiert. Ein 30-jähriger Lkw-Fahrer fuhr von Rehden Richtung Freistatt und hatte sich auf der Abbiegespur eingeordnet, um nach links in die Barnstorfer Straße abzubiegen. In diesem Moment versuchte ein 51-jähriger Lkw-Fahrer den Abbieger links zu überholen. Beide Lkw kollidierten, beide Fahrer bleiben unverletzt. Der Schaden beträgt aber ca. 24000 Euro.

