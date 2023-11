Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Pfungstadt, Opel Corsa beschädigt/ Unfallzeugen gesucht

Pfungstadt (ots)

Am Dienstag, den 31.10.2023 zwischen 17:00 Uhr und 19:30 Uhr wurde in Pfungstadt, Obergasse 30 ein geparkter schwarzer Opel Corsa durch vorbeifahrenden PKW beschädigt. An beiden beteiligten Fahrzeugen wurde das Spiegelglas beschädigt. Aufgrund aufgefundenen Fahrzeugteils des Unfallverursachers, dürfte es sich bei diesem um einen PKW der Marke Mercedes Benz handeln. Näheres ist bisher nicht bekannt.

Zeugen, welche ggf. weiterführende Hinweise zu dem Vorfall und Hinweise auf den flüchtigen PKW geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Pfungstadt unter Tel.: 06157-95090 in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: Frenzel, PHK-in, Polizeistation Pfungstadt

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell