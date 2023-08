Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Audi prallt gegen Verteilerkasten - Fahrer fährt unter Alkoholeinfluss

Rödinghausen (ots)

(jd) Am Samstag (26.8.) bemerkten aufmerksame Zeugen gegen 18.27 Uhr einen Audi. Der bis dahin unbekannte Fahrer fiel vor allem aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf. So fuhr er unter anderem an dem Kreisverkehr Meller Straße / Spenger Straße / Kilverstraße entgegengesetzt der Fahrtrichtung in den Kreisverkehr ein und fuhr dann im Bereich der Fußgängerfurt an der Kilverstraße mehrfach gegen den Bordstein. Plötzlich und unvermittelt prallte der Audi dann am rechten Fahrbahnrand gegen einen Stromverteilerkasten. Daraufhin hielt das Auto zunächst an, der Fahrer setzte dann jedoch seine Fahrt fort. Später meldete der Fahrer, ein 25-jähriger Mann aus Bünde, jedoch den Unfall eigenständig bei der Polizei. Die Spuren an dem massiv beschädigten Verteilerkasten, an der Fahrbahn und dem Kreisverkehr sowie dem Audi stimmen mit den Schilderungen der Zeugen und des Fahrers überein. Die Beamten nahmen in der Atemluft des Mannes Alkoholgeruch wahr, sodass ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser verlief positiv. Der Mann wurde zur Bünder Wache gebracht, wo zwei Blutproben entnommen wurden, da ein so genannter Nachtrunk nicht ausgeschlossen werden konnte. Außerdem wurde der Führerschein des 25-Jährigen beschlagnahmt und das Fahren fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge wurde untersagt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Bünder vor Ort entlassen. Der Sachschaden liegt bei rund 5000 Euro.

