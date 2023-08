Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fiat durchschlägt Zaun - 26-jähriger Fahrer leicht verletzt

Vlotho (ots)

(jd) Am Freitag (25.8.) fuhr ein 26-jähriger Löhner mit seinem Fiat auf der Detmolder Straße in Richtung Bad Salzuflen. Im Bereich einer Linkskurve verlor der Mann dann aus noch nicht geklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Fiat brach nach links aus und durchbrach einen Elektrozaun, der eine Schafsweide umgibt. Das Auto fuhr noch weitere 30 Meter die abschüssige Weide herunter und kam erst dann an einem Maschendrahtzaun zum Stehen. Auch dieser Zaun wurde beschädigt. Durch den Unfall wurde der 26-Jährige leicht verletzt und nach einer medizinischen Versorgung vor Ort mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell