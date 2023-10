Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - In Straßenbahnschienen geraten

Am Montag erlitt eine Radlerin bei einem Unfall in Ulm leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 9.40 Uhr war die 26-Jährige mit ihrem Fahrrad in der Römerstraße unterwegs. Dabei kam sie mit ihren Reifen in die Schienen der Straßenbahn. Die Frau verlor die Kontrolle stürzte. Beim Sturz erlitt sie Verletzungen im Gesicht. Ein Rettungswagen brachte sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Beamten des Polizeireviers Ulm-West haben den Unfall aufgenommen. Am Damenrad entstand geringer Sachschaden.

