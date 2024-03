Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mönchweiler

Schwarzwald-Baar-Kreis) Diebe bedienen sich auf Baustelle (11.03.2024)

Mönchweiler (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag, 16.30 Uhr, und Montagmorgen, 7 Uhr, sind Unbekannte in eine Baustelle eines Neubaus in der Straße "Schulweg 11" eingebrochen. Sie gelangten über eine rückwärtige Tür in den Neubau des "Kinderhauses" und stahlen von der Baustelle diverse Bau- und Elektromaterialien. Auch Werkzeuge und Arbeitsgeräte der dort beschäftigten Baufirmen nahmen sie mit. Den Gesamtwert des Diebesgutes schätzte die Polizei auf rund 10.000 Euro. Sie bittet Personen, die im genannten Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die unbekannten Einbrecher geben können, sich unter der Telefonnummer 07721 601-0 zu melden.

