Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mönchweiler

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auffahrunfall fordert einen Leichtverletzten (11.03.2024)

Mönchweiler (ots)

Leichte Verletzungen davongetragen hat eine Mitfahrerin bei einem Unfall am Montag gegen 13.30 Uhr auf der Bundesstraße 33 zwischen Mönchweiler und Villingen. Ein 46-jähriger fuhr mit einem VW Touareg in Richtung Villingen und musste verkehrsbedingt abbremsen. Ein hinter ihm fahrender 61-Jähriger in einem VW Crafter bremste ebenfalls bis zum Stillstand. Ihm folge ein 64-jähriger BMW X2 Fahrer, der nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte. Er fuhr auf den Crafter und schob ihn auf das davor haltenden Touareg, in welchem eine Mitfahrerin leichte Verletzungen erlitt. Den Gesamtsachschaden schätze die Polizei auf rund 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell