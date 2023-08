LPI-SHL: Mit Strommast kollidiert

Hildburghausen (ots) - Unbekannte Täter suchten in der Zeit von Mittwoch bis Montag einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Dr. Theodor-Neubauer-Straße in Hildburghausen auf. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt und entwendeten eine Taschenlampe. Hinweise auf die Einbrecher liegen nicht vor. Zeugen melden sich bitte telefonisch (03685 778-0) unter Angabe des Aktenzeichens 0211151 bei der Hildburghäuser Polizei. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

