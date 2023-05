Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kind übersehen

Jena (ots)

Beim Abbiegen übersah am Mittwochnachmittag ein 26-jähriger Fahrer eines Transporters Mercedes einen 8-jährigen Radfahrer. Der Junge befuhr mit seinem Rad den Radweg der Dammstraße in Richtung Jenzigweg und querte die Straße bei Lichtzeichen grün. Der 26-Jährie kam mit seinem Transporter aus Richtung Wiesenstraße und wollte, ebenso bei Lichtzeichen grün, in die Dammstraße abzubiegen. Hierbei übersah er den Jungen und es kommt in der Folge zum Zusammenstoß. Aufgrund dessen stürzte der Junge mit seinem Rad und verletzte sich leicht.

