Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Niedereschach/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Motorradfahrer stürzt (11.03.2024)

Niedereschach (ots)

Auf der Rottweiler Straße ist es am Montag gegen 14 Uhr zu einem Unfall gekommen. Ein 56-jähriger Motorradfahrer verlor beim Abbiegen die Kontrolle über sein Zweirad und kam zu Fall, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Ein Krankenwagen brachte den Mann in eine Klinik. An seiner BMW R 1200 GS entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell