Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bassum - Raub

Täter auf der Flucht gefasst

Diepholz (ots)

In der Nacht zu Dienstag überfielen zwei Täter Hausbewohner in Bramstedt, Talstraße, raubten sie aus und flüchteten mit ihrer Beute. Die Polizei konnte die Täter im Rahmen der Fahndung im Bereich Hannover stellen und festnehmen.

Gegen 04.00 Uhr in der letzten Nacht waren zwei Täter in das Haus in der Talstraße eingedrungen und hatten die drei Hausbewohner bedroht und gefesselt. Mit der Beute, Bargeld und Schmuck, flüchteten die Zwei in einem Pkw. Nachdem sich die Hausbewohner befreien konnten, informierten sie die Polizei. Die Polizei leitete eine Fahndung nach dem Pkw und den Tätern ein.

Im Rahmen der Fahndung konnte das flüchtende Fahrzeug auf der BAB 2 im Bereich Hannover geortet werden. Noch bevor die Polizei den Pkw stoppen konnte, verunfallte das Fahrzeug und die beiden mutmaßlichen Täter setzten ihre Flucht zu Fuß fort. Mit der Hilfe eines Polizeihubschraubers konnten schließlich beide Männer im Bereich Mecklenheider Forst ausfindig gemacht und festgenommen werden.

Nach der Festnahme wurden beide Männer örtlichen Dienststellen zugeführt. Über die Identität und die genauen Tatabläufe können noch keine Angaben gemacht werden, das ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

