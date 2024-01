Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche nach Vandalismus an Schule; Diebe bockten Fahrzeuge auf und klauten Räder; Zeugensuche nach Diebstahl zweier E-Bikes und mehr

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Zeugensuche nach Vandalismus an Schule - Hanau

(lei) An einer Schule in der Berta-von-Suttner-Straße haben Zerstörungswütige übers Wochenende ihr Unwesen getrieben und dabei Sachschaden in noch unbekannter Höhe angerichtet. Im Zeitraum zwischen Freitag, 19 Uhr und Montag, 6.30 Uhr, beschädigten die Unbekannten zunächst einen Maschendrahtzaun, der das Schulgelände umgibt. Anschließend warfen sie offensichtlich mit zahlreichen Steinen gegen mehrere Fenster sowie gegen die Fassade der Schule, wobei diese ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurden. Ein Eindringen in die Schule war den Kriminellen jedoch nicht möglich, da die Fenster doppelverglast und "lediglich" die äußeren Scheiben lädiert waren. Hinweise bitte an die Polizeistation Großauheim (06181 9597-0).

2. Diebe bockten Fahrzeuge auf und klauten Räder: Kripo sucht Zeugen - Hanau

(lei) Auf dem Gelände eines Autohauses in der Luise-Kiesselbach-Straße (10er-Hausnummern) haben Diebe am späten Montagabend die Räder zweier dort abgestellter Autos geklaut - nun ermittelt die Kriminalpolizei und sucht Zeugen. Ein Sicherheitsdienst hatte der Polizei gegen 22.10 Uhr zunächst mitgeteilt, dass sich eine Person auf dem Gelände aufhalte, die verdächtig zwischen den Ausstellungsfahrzeugen herumschleiche. Beim Eintreffen der Beamten konnte die Person, die laut Beschreibung dunkel gekleidet war und helle Schuhe trug, zwar nicht mehr angetroffen werden, allerdings stellten die Ordnungshüter fest, dass zwei Fahrzeuge vom Typ Audi offenbar kurz zuvor mit Altreifen aufgebockt und die Radsätze jeweils abmontiert wurden. Die Beamten gehen davon aus, dass der Unbekannte nicht alleine agierte, sondern Unterstützung bei der Tatausführung hatte und dass zum Abtransport der acht Räder ein Fahrzeug genutzt wurde. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Hanau (06181 100-123).

3. Wer zündete den LKW an? - Hanau

(as) Noch unklar ist die Ursache eines Brandes eines Lkw am frühen Dienstagmorgen in der Hafenstraße 17a. Bei dem Feuer, das gegen 3.25 Uhr gemeldet wurde, brannte die Fahrerkabine trotz schnellem Löschangriff der Feuerwehr Hanau vollständig aus. Durch die Hitzentwicklung wurde auch eine in nächster Nähe befindliche Trafostation leicht durch Ruß beschädigt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 30.000 Euro. Die Kripo in Hanau, die eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausschließt, bittet nun um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

4. Wer sah die Unfallflucht? - Hainburg Klein-Krotzenburg

(as) Ein 37-Jähriger parkte seinen schwarzen Golf am Sonntag zwischen 17 und 20.30 Uhr ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Geschwister-Scholl-Straße 18. In diesem Zeitfenster beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken die vordere linke Stoßstange sowie den dortigen Kotflügel und die Felge des VW's. Daraufhin entfernte sich der Unbekannte verbotswidrig in unbekannte Richtung, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Verkehrsunfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

5. Zwei Leichtverletzte bei Abbiegeunfall - Maintal

(lei) Bei einem Unfall auf der Landesstraße 3195, bei dem drei Fahrzeuge beteiligt waren, sind am Montagmorgen zwei Personen leicht verletzt worden. Gegen 7.20 Uhr, so der Unfallbericht, wollte ein aus Richtung Edmund-Seng-Straße kommender Mercedes-Fahrer von der Landesstraße nach links auf die Autobahn 66 in Richtung Hanau abbiegen, als er offenbar einen aus der Gegenrichtung kommenden BMW-Fahrer übersah und es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW gegen einen Lastwagen gedrückt, der sich in dem Moment auf der Linksabbiegerspur am Ende der dortigen Autobahnausfahrt befand. Der 26-jährige Fahrer des BMW und seine 22 Jahre alte Mitfahrerin erlitten infolge des Zusammenstoßes leichte Verletzungen, weswegen sie anschließend in umliegende Krankenhäuser kamen. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von schätzungsweise 20.000 Euro. Die Landesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Abschleppung der beiden nicht mehr fahrbereiten Pkw bis etwa 9 Uhr vollgesperrt.

6. Zeugensuche nach Diebstahl zweier E-Bikes - Nidderau Windecken

(as) Ein 63-jähriger Mann stellte am Sonntag, gegen 20 Uhr, sein Pedelec ohne Akku neben seinem Wohnhaus in der Straße "Zum Grenzstein" (20er-Hausnummern) in einem Gartenhaus ab. Unbekannte Täter brachen den abgeschlossenen Schuppen in der Zeit bis Montagvormittag, 11.30 Uhr, auf und entwendeten das Rad. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Im gleichen Zeitraum wurde im direkt angrenzenden Schuppen des Nachbarn ebenfalls ein E-Bike entwendet, weswegen die Polizei einen Zusammenhang zwischen beiden Taten annimmt. Der finanzielle Schaden wird auf insgesamt über 5.000 Euro geschätzt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Hanau II unter der Rufnummer 06181 9010-0.

Offenbach, 30.01.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell