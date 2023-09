Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizei sucht Kind nach Fahrradunfall

Wegberg-Wildenrath (ots)

Am 31. August (Donnerstag) fuhr ein Mann mit seinem Pedelec gegen 16 Uhr auf Rosenthaler Straße aus Richtung Heinsberger Straße kommend in Fahrtrichtung Friedhof. An einer durch eine Hecke schlecht einsehbaren Einmündung kam ihm von links ein kleiner Junge auf einem Fahrrad entgegen, der in Richtung Heinsberger Straße unterwegs war. Die beiden Räder stießen zusammen und das Kind stürzte. Es verletzte sich dabei leicht. Der Mann bot dem Jungen seine Hilfe an und wollte ihn nach Hause bringen. Dieser lehnte ab und gab an, dass alles in Ordnung sei. Er war zirka 10 Jahre alt, etwa 140 Zentimeter groß, hatte dunkle Haare und war mit einer kurzen Hose und einem T-Shirt bekleidet. Sein Fahrrad soll ähnlich einem BMX-Rad gewesen sein. Die Polizei sucht nun den Jungen, der angab, in der Nähe der Unfallstelle zu wohnen. Wer kann sachdienliche Angaben zu diesem Unfall machen beziehungsweise kennt das beschriebene Kind? Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell