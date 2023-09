Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 245 vom 03.09.2023

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Heinsberg - Gefährliche Körperverletzung

Am 02.09.2023, um 09:00 Uhr wurde ein 50-jähriger aus Heinsberg von einem 56-jährigen aus Übach-Palenberg im Außenbereich eines Cafés angegriffen und verletzt. Durch das Einschreiten weiterer anwesender Personen konnten weitere Angriffe auf dem Geschädigten abgewendet werden. Der Geschädigte wurde mit leichten Verletzungen dem Krankenhaus Heinsberg zugeführt. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Heinsberg - Einbruch

In der Zeit vom 01.09.2023, 21:30 Uhr bis zum 02.09.2023, 08:30 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Gärtnerei im Ortsteil Unterbruch auf der Wassenberger Straße ein. Es wurden mehrere Türen zum Verkaufsraum und den Büros aufgebrochen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Erkelenz - versuchter Einbruch in Kiosk

Am 02.09.2023, 02:52 Uhr, versuchten unbekannte Täter die Eingangstür eines Kiosks auf dem Konrad-Adenauer-Platz aufzuhebeln. Es blieb beim Versuch.

Wassenberg - Einbruch in Gaststätte

In der Zeit vom 01.09.2023, 23:30 Uhr bis zum 02.09.2023, 12:15 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Gaststätte auf der Parkstraße ein. Im Gebäude hebelten sie einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten eine unbestimmte Menge an Zigaretten. Aus dem Kassenbereich wurde Bargeld entwendet. In der Gaststätte richteten die unbekannten Täter erheblichen Schaden an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und umfangreiche Spuren gesichert.

Verkehrsunfälle

Heinsberg - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 02.09.2023, 13:58 Uhr überquerte ein Fußgänger während eines Telefonats mit seinem Mobiltelefon die Fahrbahn des Parkplatzes eines Verbrauchermarkts auf der Unterbrucher Straße. Der Fußgänger stieß mit einem vorbeifahrenden Pkw zusammen und wurde leicht verletzt dem Krankenhaus Heinsberg zugeführt.

Erkelenz - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 01.09.2023, 15:50 Uhr stieß ein 74-jähriger Radfahrer aus Wassenberg in Gerderath an der Einmündung Lauerstraße / Fronderath mit dem Pkw einer 56-jährigen aus Erkelenz zusammen. Der Radfahrer befuhr den Radweg an der Lauerstraße als die Pkw-Fahrerin aus Richtung Fronderath in die Lauerstraße einbiegen wollte. Im Einmündungsbereich stießen Beide zusammen, wodurch der Radfahrer stürzte und sich leicht verletzte.

Wegberg - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 01.09.2023, 17:35 Uhr befuhr eine 63-jährige aus Wassenberg mit einem Pkw die Robert-Bosch-Straße in Rath-Anhoven. Eine 36-jährige aus Erkelenz befuhr die Robert-Bosch-Straße mit ihrem Pkw in entgegengesetzter Richtung. Die 63-jährige Fahrzeugführerin geriet in den Gegenverkehr und stieß mit dem entgegenkommenden Pkw zusammen. Beide Fahrerinnen wurden dem Krankenhaus Erkelenz zur Behandlung der leichten Verletzungen zugeführt. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Hückelhoven - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 02.09.2023, 13:45 Uhr befuhr ein 63-jähriger aus Hückelhoven mit seinem Pkw die Rathausstraße in Hückelhoven-Doveren. Beim Abbiegen nach links stößt er mit einem 86-jährigen Radfahrer aus Hückelhoven zusammen. Der Radfahrer wird durch den Zusammenstoß leicht verletzt und zur Behandlung dem Krankenhaus Erkelenz zugeführt.

Waldfeucht - Verkehrsunfall unter Einwirkung von Drogen

Am 02.09.2023, 10:12 Uhr streifte ein 27-jähriger LKW-Fahrer aus Herzogenrath mit seinem Lkw einen geparkten Pkw. Der Pkw stand in Waldfeucht, Ortsteil Haaren, auf der Straße Haaserdriesch. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Da der Fahrzeugführer seinen Lkw unter dem Einfluss von Drogen führte, wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell