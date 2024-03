Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Kran liegt auf der Seite - Sulingen, E-Scooter Diebstahl - Barnstorf, Sachbeschädigung an Schule ---

Diepholz (ots)

Syke - Graffiti

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwei Container auf dem Grundstück der Grundschule in Barrien, An der Wassermühle, mit Graffiti beschmiert. Die Container werden von der Grundschule für die Nachmittags- und Ferienbetreuung genutzt. Der Schaden beträgt ca. 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Stuhr - Kran umgekippt

Gegen 08.00 Uhr ist ein tonnenschwerer Kran nach einem Begegnungsverkehr mit einem Pkw in der Eggeseer Straße verunfallt. Beim Ausweichen geriet die rechte Seite des schweren Krans in den Seitenraum der Straße. Das weiche Erdreich ließ den Kran einsacken und auf die Seite fallen. Der Fahrer bleib unverletzt, wurde aber vorsichtshalber vom Rettungsdienst untersucht. Die Eggeseer Straße ist seit dem Morgen gesperrt. Die aufwendige Bergung des schweren Krans ist für den Nachmittag geplant. Ein Schaden kann noch nicht beziffert werden.

Barnstorf - Sachbeschädigung

Ein Zeuge beobachtete am Mittwoch gegen 21.25 Uhr eine Gruppe Jugendlicher auf dem Gelände der Grundschule in der Kirchstraße. Die Gruppe beschädigte mutwillig eine Doppelwippe und flüchtete anschließend. Die Suche nach den Jugendlichen blieb erfolglos. Es entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Barnstorf, Tel. 05442 / 804770, entgegen.

Diepholz - Güllefass in Schräglage

Am Mittwochmittag gegen 13.30 Uhr geriet ein 38-jähriger Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine und angehängtem Güllefass auf der Lohner Straße (K 30) nach rechts von der Straße ab. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet das Gespann nach rechts in den Seitenraum. In dem weichen Erdreich versank das Güllefass und legte sich auf die Seite. Für die aufwendige Bergung musste die Lohner Straße zeitweise voll gesperrt werden. An Zugmaschine und Güllefass entstand Sachschaden.

Sulingen - Diebstahl

Unbekannte haben am Mittwoch zwischen 19 Uhr und 20.20 Uhr einen E-Scooter aus dem Fahrradstand am Kaufhaus Ranck in der Lange Straße entwendet. Der E-Scooter im Wert von ca. 450 Euro war verschlossen am Kaufhaus abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

