Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bassum - Fahrer stirbt bei Verkehrsunfall ---

Diepholz (ots)

Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer ist in am späten Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr bei einem schweren Verkehrsunfall in Bassum, Pestinghausen, verstorben.

Nach ersten Erkenntnissen und der Spuren am Unfallort, befuhr der 20-Jährige mit seinem Pkw die Straße Pestinghausen (Landesstraße 340) in Richtung Bassum. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, geriet er nach einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorblock aus dem Fahrzeug gerissen und der Fahrer im Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den 20-Jährigen und übergab ihn an einen Notarzt. Die Verletzungen des 20-Jährigen waren aber so schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Ein angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht mehr zum Einsatz.

Die Landesstraße musste für die Unfallaufnahme und Ermittlungen der Polizei für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell