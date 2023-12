POL-DA: Darmstadt: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung an drei Autos

Grasellenbach (ots) - In das Büro einer Firma "Am Sägewerk", gelangten Einbrecher am Montagabend (25.12.), in der Zeit zwischen 19.00 und 21.30 Uhr. Den ungebetenen Besuchern, die anschließend unerkannt entkamen, fiel dort Bargeld in die Hände. Verdächtige Wahrnehmungen nimmt das sachbearbeitende Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

