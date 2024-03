Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Fahrübungen auf Parkplatz - Syke, Auffahrunfall mit verletzter Fahrerin ---

Diepholz (ots)

Syke - Auffahrunfall

Am Donnerstagnachmittag gegen 15.20 Uhr wurde eine 35-jährige Pkw-Fahrerin bei einem Auffahrunfall in der Hannoverschen Straße (B 6) leicht verletzt. Sie befuhr die B 6 und musste hinter einem Linksabbieger verkehrsbedingt abbremsen. Ein ihr nachfolgender 26-jähriger Pkw-Fahrer bremste zu spät und fuhr auf. Dadurch geriet er in den Gegenverkehr. Ein Pkw im Gegenverkehr konnte einem Zusammenstoß ausweichen, überfuhr dabei aber einen Leitpfosten. Die 35-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Es entstand ein Schaden von ca. 6000 Euro.

Stuhr - Fahrübungen auf Parkplatz

Ein Vater hat am Donnerstagabend gegen 22.45 Uhr mit seinem 17-jährigen Sohn Fahrübungen auf dem Parkplatz des Ochtumparks an der Bremer Straße durchgeführt. Der 17-Jährige durfte mit dem Pkw des Vaters auf dem Parkplatz fahren, obwohl er noch keinen Führerschein besitzt. Die Polizei hat die Übungsfahrt unterbunden. Gegen den Vater und den Sohn wurden Strafverfahren eingeleitet.

Weyhe - Auseinandersetzung unter Jugendlichen

Ein Streit zweier Jugendgruppen endete am Donnerstag gegen 18.30 Uhr in einer handfesten Auseinandersetzung. Ein 16-Jähriger wurde in der Alten Hauptstraße von mehreren Gleichaltrigen geschlagen und getreten. Mehrere Jugendliche standen um das Geschehen herum, beobachteten es, griffen aber nicht ein. Der 16-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell