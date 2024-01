Polizei Hagen

POL-HA: 2. Fortschreibung - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hagen - Schussabgaben im Lennetal - Obduktionsergebnis liegt vor und Haftbefehl erlassen

Hagen-Lennetal (ots)

Am Freitagnachmittag (19.01.2024) wurden auf einem Firmengelände im Lennetal durch Schussabgaben ein 54-jähriger Mann getötet und zwei weitere Männer (48 und 23 Jahre) lebensgefährlich verletzt. Polizeibeamte nahmen den 77-jährigen Einzeltäter fest. (Pressemeldung vom 19.01.2024: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5695847) Die am heutigen Montagmorgen durchgeführte Obduktion des Getöteten brachte die Erkenntnis, dass Durchschüsse der Lunge sowie der Lungenarterie des 54-Jährigen todesursächlich waren. Bereits am gestrigen Sonntag erließ der zuständige Haftrichter am Amtsgericht Hagen auf Antrag der Hagener Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den 77-jährigen Festgenommen wegen des Verdachts des Mordes und des zweifachten versuchten Mordes. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell