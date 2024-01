Polizei Hagen

POL-HA: 36-Jähriger verlässt Bus nicht und beleidigt Polizisten

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Samstag, 20.01.2024, versuchte ein Busfahrer gegen 22:30 Uhr einen Fahrgast zu wecken. Dieser weigerte sich, den Bus am Berliner Platz zu verlassen und schlief wieder fest ein. Den hinzugerufenen Polizisten gelang es, den Mann zu wecken und aus dem Fahrzeug zu führen. Draußen wurde der 36-Jährige ungehalten. Er beleidigte die Beamten als "Arschlöcher" und "Wichser", zeigte ihnen den Mittelfinger und wurde aggressiv. Der Mann war mit fast 1,8 Promille so stark betrunken, dass die Ordnungshüter ihn zunächst in ein Krankenhaus brachten. Von dort transportierten ihn die Polizisten nach einer Untersuchung in das Gewahrsam und legten eine Anzeige vor. (hir)

