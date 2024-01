Polizei Hagen

POL-HA: Unfallflucht mit Alkohol - Richter erlässt Beschluss zur Wohnungsöffnung

Hagen (ots)

Am Sonntag, 21.01.2024, vernahm ein 65-jähriger Zeuge gegen 10:40 Uhr einen lauten Knall in der Schillerstraße. Kurz darauf sah er, wie ein offenbar beschädigter Fiat sich entfernte. Die hinzugerufenen Polizisten fanden den Unfallort rasch auf. Offenbar war es zu einem Zusammenstoß mit einem VW gekommen. Auch ein Straßenschild lag komplett abgeknickt auf der Straße. Die Beamten fanden vor Ort ein Kennzeichen auf, welches vermutlich vom Fluchtfahrzeug stammte. Weitere Ermittlungen führten in die Klopstockstraße. Auf Klopfen und Klingeln öffnete der mutmaßliche Fahrzeugführer nicht. Ein Richter erließ wenig später den Beschluss zur Durchsuchung der Wohnung. Kurz darauf ließen die Polizisten die Tür durch einen Schlüsseldienst öffnen. Im Schlafzimmer fanden sie Beamten einen 42-Jährigen auf, von dem starker Alkoholgeruch ausging. Der Mann äußerte sich nicht zu dem Vorfall. Die Ermittler fanden nicht nur den Schlüssel und den Fahrzeugschein des Fiats, sondern in einer Schublade auch Drogen auf, welche sie sicherstellten. Die Beamten legten eine Anzeige vor und ließen dem 42-Jährigen mehrere Blutproben entnehmen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell