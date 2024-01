Polizei Hagen

POL-HA: 1. Fortschreibung - Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hagen - Schussabgaben auf Wertstoffhof im Lennetal - Tatwaffe aufgefunden und Haftbefehl beantragt

Hagen-Lennetal (ots)

Am Freitagnachmittag (19.01.2024) wurden auf einem Firmengelände im Lennetal durch Schussabgaben ein 54-jähriger Mann getötet und zwei weitere Männer (48 und 23 Jahre) lebensgefährlich verletzt. Polizeibeamte nahmen den 77-jährigen Einzeltäter fest. (Pressemeldung vom 19.01.2024: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5695847) Bei den Ermittlungen am Tatort konnte eine Pistole als Tatwaffe sichergestellt werden. Die verletzten 48- und 23-jährigen Männer werden nach wie vor intensivmedizinisch betreut, ihr Zustand wird als stabil eingestuft. Die Staatsanwaltschaft Hagen hat einen Haftbefehl gegen den 77-jährigen Festgenommen beantragt. Die Vorführung vor dem Amtsgericht Hagen wird im Verlauf des heutigen Tages erfolgen. Der Hintergrund der Tat wird zum jetzigen Zeitpunkt in den geschäftlichen und familiären Beziehungen vermutet, insoweit dauern die Ermittlungen auch in den nächsten Tagen noch an. Die Obduktion des Getöteten erfolgt am 22.01.2024. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell