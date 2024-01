Polizei Hagen

POL-HA: Taschendiebstahl in Buslinie

Hagen (ots)

Am 19.01.2024 kam es in den frühen Nachmittagsstunden zu einem Taschendiebstahl in einer Buslinie. Eine 72jährige Geschädigte stieg in die Buslinie 514 im Bereich der Innenstadt ein. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Geschädigte ihre Geldbörse in ihrer Handtasche. Als sie kurze Zeit später im Bereich des allgemeinen Krankenhauses aus dem Bus ausstieg, bemerkte sie kurze danach den Verlust ihrer Geldbörse. Es wird vermutet, dass der unbekannte Täter die Gelegenheit entweder während der Fahrt oder beim Verlassen des Busses nutzte, um die Geldbörse aus der Handtasche zu entwenden. Zur Zeit liegen keine Hinweise auf den oder die Täter vor. In der Geldbörse befanden sich neben einem zweistelligen Bargeldbetrag diverse Ausweispapiere der Geschädigten. Hinweise zu dem flüchtigen Täter werden bei jeder Polizeidienststelle entgegen genommen. Die Ermittlungen dauern an.(TF)

