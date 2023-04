POL-WAF: Warendorf. Alkoholisiert im Auto unterwegs

Warendorf (ots) - Bei einem Alleinunfall am Mittwochmorgen (26.04.2023, 06.15 Uhr) ist ein Autofahrer in Beckum schwer verletzt worden. Der 19-jährige Mann aus Hamm fuhr auf der L 507 Richtung Beckum. Aus noch unklarer Ursache geriet er in den Gegenverkehr, kam vor der Straße ab, stieß mit einem Baum zusammen und blieb in einem Graben stehen. Rettungskräfte befreiten den 19-Jährigen aus dem Auto und brachten ihn ...

