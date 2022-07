Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht Mandern

Mandern (ots)

Im Zeitraum vom 05.07.22, 23 Uhr, und 06.07.22, 06 Uhr, fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer über eine Verkehrsausbuchtung in der Hans- Bilstein-Straße, Höhe Hausnummer 14, in Mandern. Hierbei beschädigte er ein dortiges Verkehrszeichen. Der Fahrzeugführer verließ danach unerlaubt die Unfallstelle Der Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Am Unfallort gefundene Trümmerteile lassen auf eine PKW Audi des Flüchtenden schließen. Sachdienliche Hinweise werden an die PI Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/91510 oder per Mail unter pihermeskeil@polizei.rlp.de gebeten.

