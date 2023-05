Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Körperverletzung

Erpel (ots)

Zu einem handfesten Streit kam es am Donnerstagabend in der Grabenstraße. Zwei Verwandte begegneten sich zufällig und gerieten in einen verbalen Streit, der in gegenseitigen Handgreiflichkeiten endete. Die beiden Kontrahenten, ein 43-jähriger Mann aus Erpel und ein 37-jähriger Mann aus Rheinbreitbach bezichtigten sich gegenseitig der Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell