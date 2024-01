Polizei Hagen

POL-HA: Seniorin erhält verdächtigen Anruf mit computergenerierter Stimme

Hagen-Haspe (ots)

Am Freitag, 19.01.2024, läutete das Telefon einer 82-Jährigen in Haspe. Die Rufnummer wies eine fremdländische Vorwahl auf. Als die Seniorin den Hörer abnahm, vernahm sie eine offenbar computergenerierte Stimme. Diese gab sich als das Finanzamt aus und sinngemäß an:

"Uns ist zu Ohren gekommen, dass sie Geld ins Ausland verschickt haben. Es besteht gegen sie nun der Verdacht auf Geldwäsche. Wenn sie weiteres darüber wissen wollen, drücken sie die 2."

Die Hagenerin legte auf und kam er Aufforderung zum Drücken einer Taste nicht nach.

Auch die Polizei rät: Legen Sie bei verdächtigen Anrufen direkt auf. Sollte es zu Geldforderungen oder anderen Straftaten kommen, verständigen Sie die Polizei. Im vorliegenden Fall handelt es sich vermutlich um einen Betrugsversuch. Computer rufen automatisch Telefonnummern lebensälterer Bürgerinnen und Bürger an. Beim Drücken weiterer Tasten können zum Beispiel zahlungspflichtige Nummern angewählt werden. (hir)

