Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (461/2023) Fahrraddiebstahl in Firmenparkhaus in Grone: Polizei Göttingen fahndet mit Bildern aus Überwachungskamera nach unbekanntem Täter

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Göttingen (ots)

Göttingen, Stadtteil Grone, Willi-Eichler-Straße Donnerstag, 11. Mai 2023, gegen 09.10 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Mit Bildern aus der Überwachungskamera eines Firmenparkhauses in der Göttinger Willi-Eichler-Straße fahndet die Polizei nach einem Mann, der am Morgen des 11. Mai ein hochwertiges Rennrad gestohlen hat. Der Unbekannte konnte im Rahmen der weiteren Ermittlungen bislang noch nicht identifiziert werden. Um seiner habhaft zu werden, ordnete das zuständige Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen deshalb jetzt die Öffentlichkeitsfahndung nach dem gesuchten Tatverdächtigen an.

Den vorliegenden Erkenntnissen zufolge, machte sich der Unbekannte am Tatmorgen gegen 09.10 Uhr im Erdgeschoss im Bereich der Fahrradständer mit einem metallenen Werkzeug in rabiater Weise so lange an dem Schloss des Rades zu schaffen, bis es brach. Danach ergriff er mit dem mattgrünen Rennrad der Marke "Rose" die Flucht. Das aufgebrochene Faltschloss ließ der Täter zurück. Der Wert des gestohlenen Rades, Typ "Backroad AL GRX RX 400", beträgt rund 1.500 Euro.

Der Gesuchte war zur Tatzeit mit einem schwarzen Kapuzenpullover mit weißen Applikationen und einer schwarzen Hose sowie einem Cap bekleidet.

Sachdienliche Hinweise zur Person des Abgebildeten nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell